Tiina auttoi Dubain prinsessa Latifaa: Ystävä yhä mystisesti kateissa – nyt Tiinalle itselleen asetettu Interpolin korkean tason pidätysmääräys

Kansainvälistäkin mediahuomiota saanut tapaus on monen valtion välinen sotku, johon ei ole vieläkään saatu ratkaisua. Jauhiainen on erityisen varovainen siitä, mitä uskaltaa asiasta nyt sanoa.

Kanteet vireillä Intiassa ja Yhdysvalloissa

Jauhiainen kertoo, että aika prinsessan katoamisen jälkeen on käytetty erilaisten todistusaineistojen keräämiseen oikeuskäsittelyn nopeuttamiseksi.

– YK:n tahdonvastaisten katoamisten työryhmä on ottanut asian käsiteltäväkseen ja he ovat ottaneet yhteyttä sekä Intiaan että Arabiemiraatteihin. Syyskuussa saamme tietää YK:n jatkotoimenpiteistä Latifan tapauksen hyväksi, Jauhiainen toteaa.

Viimeisin havainto maaliskuulta

Viimeksi Jauhiainen on nähnyt ystävänsä Dubain prinsessa Sheika Latifa Al Maktoumin neljäs maaliskuuta, kun pakomatkalla ollutta naista tulivat hakemaan sekä Intian että Arabiemiraattien aseistetut viranomaiset.

– Moni epäilee, onko hän enää edes elossa, mutta itse uskon, että hän on vangittuna jossain päin Arabiemiraatteja, Jauhiainen toteaa.

Interpolin pidätysmääräys voimassa

Nainen kertoo, että hänet on ilmoitettu Interpolin punaisen määräyksen listalle maan viranomaisten toimesta. Kyseessä on Interpolin vakavimman tason etsintäkuulutus, joka voi johtaa pidätykseen heti lentokentällä.

Ilmoituksen jälkeen Jauhiainen on pyrkinyt purkamaan Interpolin merkintää.

Siihen menee kuitenkin Jauhiaisen asianajajan mukaan vähintään kolmesta yhdeksään kuukautta, sillä suomalaisen on toimitettava Interpolille suuri määrä todistusaineistoa tukemaan syyttömyyttään.

Isossa-Britanniassa ei välitetä Interpolista

Toivoa on yhä, eikä mikään kaduta

Matka prinsessa Latifan katoamisen jälkeen on ollut kaikille osapuolille pitkä ja raskas. Välillä tarvotaan juoksuhiekassa, mutta Jauhiaista ei kaduta mikään.

Toiveita prinsessan löytymiselle on yhä.

– Uskon, että YK:n ja kansainvälisten ihmisoikeusjärjestöjen painostuksella asia etenee johonkin suuntaan, kyseessä on kuitenkin kaksi YK:n jäsenmaata. Joku vastaus on saatava siihen, missä Latifa on.