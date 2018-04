Tilastokeskuksen arvio meni mönkään: Suomessa onkin "vain" 700 000 koiraa

Kennelliitolla on rekisterissään noin 510 000 koiraa.

– Tarkistettu tieto 700 000 koirasta on sinänsä huojentava, että se on lähempänä meidän arviotamme 650 000 koiran kokonaismäärästä. Samalla kuitenkin vahvistui, että maassamme on lähes 200 000 rekisteröimätöntä koiraa, sanoi liiton hallituksen puheenjohtaja Harri Lehkonen.