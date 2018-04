Tilit auki! Brother Christmas astuu julkisuuteen torstaina

Tilintarkastuksen tuloksia on ehditty jo odottaa. sillä Koponen on sanonut tarkastuksen osoittavan, että väärinkäytösepäilyt ovat täysin perusteettomia.

Julkistus on aiemmin ennakoidusta myöhässä, koska yhdistyksen mukaan tilintarkastusaineisto on erityisen laaja. Yhdistys kertoo, että julkistuksen liittyvät yksityiskohdat on haluttu valmistella mahdollisimman tarkasti ja kattavasti.