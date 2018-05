Timo Soini harmittelee blogissaan Irlannin aborttiäänestyksen tulosta: ”Likaisen veden lähde. Voi näyttää hyvältä, mutta maistuu pahalta”

Irlannin aborttilainsäädäntö on ollut tähän asti tiukimpia Euroopassa. Raskaus on voitu keskeyttää vain, jos se on uhannut naisen henkeä. Esimerkiksi insestistä tai raiskauksesta raskaaksi tulleella tytöllä tai naisella ei ole ollut oikeutta aborttiin.