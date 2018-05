Uudellamaalla ollut tässä kuussa liki 190 maastopaloa: Tiukka avotulenteon kielto tehostaa metsäpalovaroitusta

Suurpalon syttymisen riski on suuri, joten avotulen tekoa pitää välttää myös vaarattoman oloisissa paikoissa. Myöskään esimerkiksi kulottamaan ei pidä ryhtyä.

– Ulkona saa nyt käyttää vain sellaisia grillejä, joista ei lähde kipinöitä. Tällainen on tiiligrilli, jossa on hormi. Sen sijaan avogrilleistä kipinät kulkeutuvat yleensä maastoon, evästää ohjaus- ja kehitysjohtaja Taito Vainio sisäministeriön pelastusosastolta.

Maasto on poikkeuksellisen kuiva

Vainion mukaan suomalaisten on viimeistään nyt syytä havahtua siihen, että maasto on aivan poikkeuksellisen kuivaa.

Maastopalojen syttymisherkkyyttä kuvaavat indeksit ovat historiallisen korkealla muun muassa Etelä-Lapissa. Ilmatieteen laitoksen metsäpaloindeksi on kohonnut monin paikoin lähelle maksimiarvoa 6,0.

Paloriskiä usein vaikea tajuta

Esimerkiksi Uudellamaalla oli ollut toukokuussa tähän päivään mennessä liki 190 maastopaloa. Niistä lähes 80 on aiheutunut huolimattomasta tulenkäsittelystä.

– Sitä on valitettavasti usein todella vaikea tajuta. Siksi yritämme pitää yllä tiedotusta.

Kieltojen lisäksi osa palojen ennaltaehkäisyä on valvonta. Suomi on Vainion mukaan maailman ainoa maa, joka on varautunut metsäpaloihin satelliittihälytysten järjestelmällä.