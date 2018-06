Tivoli Sariola pahoittelee romaniperheen kohtelua– työntekijä myöntää tehneensä "valtavan virheen"

"Yksikin kerta syrjivää käytöstä on liikaa"

– Tähän suhtaudutaan meillä äärimmäisellä vakavuudella, yksikin kerta syrjivää käytöstä on liikaa. Olemme käsitelleet asiaa yhteisesti henkilökunnan kanssa ja kaikki ovat yksimielisiä siitä, ettei tällaista voi enää koskaan tapahtua. Olemme tapahtuneesta erittäin pahoillamme.

Sariola kertoo, että myös laitteen työntekijä on asiasta pahoillaan ja myöntää tehneensä valtavan virheen.

Lisäkoulutusta työntekijöille

Tivoli on esittänyt anteeksipyyntönsä loukatulle romaniperheelle. Tivoli Sariolassa on tapauksen jälkeen käyty läpi yhteisiä sääntöjä ja työskentelyohjeita, ja henkilökuntaa on tarkoitus kouluttaa lisää pian.