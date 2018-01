Töiden kasaantuminen huolettaa – isät eivät uskalla vieläkään jäädä pidemmille perhevapaille

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tutkimuksen mukaan useimmilla työpaikoilla suhtaudutaan myönteisesti isien pitkiin perhevapaisiin. Suurin syy siihen, etteivät useammat isät jää perhevapaille, on oma harkinta.

Sijaisia ei aina palkata isien vapaiden ajaksi

Syynä tähän on usein se, ettei isille palkata sijaista perhevapaan ajaksi. Työt jaetaan työkavereille tai sitten ne kasaantuvat ja odottavat perhevapaalta paluuta.

– Esimies on työpaikalla ratkaisevassa asemassa. Esimiehen tehtävä on huolehtia perhevapaalle jäävän töiden järjestelystä, muistuttaa Närvi.

– Työvuorojärjestelyt vaativat, että saadaan sijainen tilalle, jos on operatiivisella puolella, mutta tähän mennessä on kaikki onnistunut meidän puolesta. Varsinkin nuoremmat miehet ovat jonkin verran innostuneet perhevapaista. Tosin palomiehen työssä on normaalistikin paljon vapaita ja sen takia perhevapaita ei varmaan haeta niin paljon kuin monissa muissa töissä, pohtii asemamestari Ari Dalen Varsinais-Suomen aluepelastuslaitokselta.