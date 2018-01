Toimeentulotukiasiakas: "Elämä on katastrofia Kelan kanssa ja helpotusta ei näy"

Kelan toiminta ihmetyttää



– Viimeinen vuosi on ollut aikamoista taistelua Kelan toimeentulotuen kanssa. Yhtään ainutta kuukautta he eivät ole osanneet tehdä kerralla oikeaa päätöstä. Aina piti pyytää oikaisua. 2-3-4 kertaa samaa päätöstä korjattiin.

– He pyysivät jälleen samoja papereita, jotka olen viime tammikuussa toimittanut. Lokakuussa he pyysivät uudelleen ja nyt tammikuussa jälleen. Luulin, että loppuvuodesta se jo selvitettiin. Ja sitten he pyysivät, että minun pitää toimittaa kaikkien lääkkeitteni potilasohjeet. Minä olen ne kaikki jo viime maaliskuussa toimittanut. Se on viisi senttiä paksu pino.