Toiminnanjohtajan harmi: Sotaveteraanien ajama lakimuutos jäi Suomi 100-juhlavuoden varjoon – "Mutta me jatkamme vielä!"

Viime vuonna sotaveteraanit olivat runsaasti esillä mediassa teemavuoden mukaisesti. Sotaveteraaniliiton toiminnanjohtajan Markku Sepän mukaan suuri medianäkyvyys on ollut myönteistä, mutta varsinaiset Sotaveteraaniliiton ajamat asiat eivät ole päässeet juurikaan eteenpäin.

– Meidän keskeisin tavoite on saada aikaan laki, jonka mukaan kaikille veteraaneille saataisiin samanlaiset kunnalliset palvelut, joita sotainvalideille korvataan. Molemmat tulevat valtiontaskusta, mutta toivomme, että ne hoidettaisiin samanlaisesti. Sitä tasa-arvoista tilannetta ajamme, Seppä kommentoi.

– Kyllä tämäkin asia oli viime vuonna esillä, mutta emme saaneet sitä päätökseen. Tänä vuonna olemme tehneet vielä paljon töitä sen eteen. Mutta me jatkamme vielä, Seppä jatkaa.

Helteet rasitteena

Seppä on ollut aktiivisesti ajamassa sotaveteraanien asioita. Lakimuutoksen lisäksi ajankohtaista on tuskaisen kuuma sää.

– Monelle helle on ollut todella tuskaa. Veteraanien asunnoissa ei varmaan ole mitään viilennystä tai jäähdytystä. Siellä on todella kuuma. Siellä jo oleminen on suuri rasitus.