Toimittaja Rebekka Härkönen joutui pakenemaan viharyöpyn vuoksi kotikaupungistaan – uhkailua kaduilla, baareissa ja takseissa, jatkuvia vihaviestejä

Uhkailu alkoi artikkelista

"Viha, joka olisi kuulunut terroristille ja tappajalle, kohdistui minuun"

– Ihmiset eivät halunneet hyväksyä samaan aikaan, että joku teurastaa ihmisiä ja on ulkomaalaistaustainen ja että joku auttaa niitä ja on ulkomaalaistaustainen, Härkönen pohtii.

– Kun ihminen, joka on mieleltään herkkä ja järkkynyt fiksoituu seuraamaan valeuutisia, on oikeasti mahdollista, että sen päässä naksahtaa ja se lähtee saavuttamaan joukon hyväksyntää tekemällä väkivaltaa.

"Uhkailu ei ole mitään kritiikkiä, se on rikos"

– Meillä on kriminalisoitu kunnianloukkaus ja jos se tapahtuu sosiaalisessa mediassa, se on törkeä, koska yleisömäärä on niin suuri. Meillä on kriminalisoitu laittomat uhkaukset, rasistinen motiivi on yleensä rangaistusta koventava seikka. Kiihottaminen kansanryhmää vastaan on kriminalisoitu.