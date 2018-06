Tomi Einonen nimitetty MTV:n uutistoiminnan johtoon

Einonen on hoitanut tehtävää virkaatekevänä sen jälkeen, kun Merja Ylä-Anttilan kerrottiin huhtikuussa siirtyvän syksyllä Ylen uudeksi toimitusjohtajaksi.

Tomi Einosen visioissa on kehittää uutispalvelu vastaamaan yhä nopeammin digitalisoituvan uutiskulutuksen tarpeita ja samalla huolehtia Suomen arvostetuimpiin kuuluvan uutisbrändin suosion ja laadun jatkuvuudesta.

Digitaalista ja reaaliaikaista uutispalvelua

– On hienoa päästä vetämään huippuammattilaisten joukkoa ja tietysti samalla jatkamaan Merja Ylä-Anttilan kunniakkaasti viitoittamaa tietä, uusi päätoimittaja Tomi Einonen kertoo.

– Tulemme kehittämään entistä vahvemmin digitaalisuutta, sillä uutisten pitää olla mukana kansalaisten arjessa ajasta ja paikasta riippumatta. Liikkuvan kuvan kulutus lisääntyy hurjaa vauhtia, joten meidän tulee varmistaa, että myös me liikumme tapahtumien mukana ja kerromme asiantuntevasti ja faktoihin perustuen, mistä on kulloinkin kysymys. Uusia ideoita ja kehityssuunnitelmia on jo olemassa ja niistä kerromme myöhemmin lisää.