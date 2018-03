Töölönlahdella pelattiin presidentillistä pipolätkää pyörivän jääkarusellin päällä – Niinistö pää pyörällä: "Onhan tämä kokemus"

Turnauksen teemana oli ilmastonmuutos. Sen eteneminen uhkaa myös pipolätkän tulevaisuutta, koska ilmasto lämpenee voimakkaimmin juuri pohjoisilla alueilla ja nimenomaan talvisin.

Turnaukseen osallistui kolme joukkuetta: Bassoradio, Suomen luonnonsuojeluliiton Norppajengi ja Save Pond Hockey -joukkue. Jälkimmäisen riveissä pelasi myös tasavallan presidentti Sauli Niinistö.

Mainos (uutinen jatkuu alla)

– Onhan tämä kokemus. Pyörivä kenttä ja luonnon jäällä. Ei se pyöriminen niinkään haittaa, kun pää on valmiiksi pyörällä, naurahtaa Niinistö.

Pipolätkän tulevaisuus huolettaa myös presidenttiä

Presidentti teki turnauksessa myös useampia maaleja.

Mainos (uutinen jatkuu alla)

– Miten se sokea kana niitä jyviä löytääkään, tuumii presidentti vaatimattomasti.

Turnauksen teema, ilmastonmuutos ja talvien häviäminen huolestuttaa myös presidenttiä.

– Huolettaa tottakai. Se on vakava ilmiö ja samoin koko ilmastonmuutos, joka saattaa käsittämättömällä tavalla vaikuttaa ihmisten ja koko maapallon elämään.

Presidentti pelaa jääkiekkoa aktiivisesti.

– Kymmenkunta kertaa talvessa olen päässyt jäälle. Tänä vuonna jäi vähän vähemmälle, kun oli nuo vaalihommat.



Moni asia muuttuisi, jos jäitä ei olisi

Turnaukseen osallistui myös Suomen luonnonsuojeluliiton joukkue.



– Ainutkertaista päästä pelaamaan Suomen ehkä tunnetuimmalla merenlahdella, sanoo Suomen luonnonsuojeluliiton viestintäpäällikkö Matti Nieminen.



Jääkiekkokin sopii luonnonsuojeluliiton toimintaan.



– Jää on meillä tosi tärkeässä roolissa. Jääkiekkokin näyttää nyt tulevan mukaan, vaikka on ennestäänkin paljon hommaa. Jos ei ole jäitä, suomalainen kulttuuri muuttuu tosi paljon ja jääkiekko on osa sitä, huomauttaa Nieminen.



Jääkarusellimiehellä riittää ideoita

Tälläkin kertaa jääkarusellin on rakentanut tietokirjailija ja keksijä Janne Käpylehto. Tänä talvena hän on ehtinyt rakentaa jo 20 jääkarusellia ja kaikkiaan niitä on syntynyt 30. Ideoita riittää silti edelleen.



– Yksi jäätaide-tyyppinen suunnitelma on mielessä. Ja isompia voi aina rakentaa. Yksi, mikä pitää vielä tehdä, on maailman suurin logo. Jos tekee 340-metrisen jääkarusellin ja siihen logo päälle, se on maailman suurin, laskee Käpylehto.



Jääkarusellin päällä on jo saunottu ja pidetty erilaisia festivaaleja ja tänään siis pelattiin lätkää. Ties mitä vielä nähdään.