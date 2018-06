Touko Aalto ryöpytti hallitusta ja latoi teemat, joilla vihreät haluaa hallitukseen: "Olemme valmiita kantamaan raskaimpia salkkuja"

Koulutus on vihreille tärkein asia



– Tavoitteeksi on asetettava suomalaisen koulutustason ja oppimistulosten nosto maailman huipulle. Mikään vähempi ei riitä, Aalto totesi.

Myös eriarvoistuminen oppilaiden välillä on pysäytettävä. Oppimiserot käännettävä laskuun ja koulujen erojen pysäytettävä.

Toisen asteen koulutus on taattava kaikille, ja sen pitää olla kaikille maksuton.

Sosiaaliturva uudistettava



Tärkeä osa perhe-vapaauudistusta on vihreille myös perhevapaauudistus. Sen pitää uudistaa tasa-arvoisesti.

– Vihreät vaativat, että seuraavalla vaalikaudella on tehtävä perhevapaiden uudistus, joka parantaa naisten asemaa työelämässä, vahvistaa isien asemaa kotona ja lisää joustavuutta, sanoo Aalto.

Luonto on lahja ja arvokkain perintö



Touko Aalto ei unohtanut vihreää perintöä puheestaan, vaan vihreille ilmastonmuutoksen torjuminen on A ja O myös seuraavalla vaalikaudella.

Metsien käyttö pitää perustaa kestävyyteen ja vastuullisuuteen, Aalto jatkoi. Aallon mukaan tämä hallitus on osoittanut, että ilmastosta ja luonnon monimuotoisuudesta ei välitetä ilman vihreitä hallituksessa.

Lentovero



Aallon mukaan on myös uskallettava tehdä epämukavia päätöksiä ilmaston vuoksi. Vihreät haluavat ottaa käyttöön lentoveron. Lentoveron käyttöönotto parantaisi muiden liikkumisvälineiden kilpailukykyä. Vihreät haluavat, että Suomi tekee ilmastonmuutoksentorjunnasta EU:n puheenjohtajakaudellaan tärkeimmän teeman.

Alle vuoden päästä on seuraavat eduskuntavaalit. Vihreiden tavoitteena on päästä seuraavaan hallitukseen.

– Meidän vaihtoehtoliikkeemme on kasvanut 30 vuodessa puolueeksi, joka on valmis kantamaan hallituksen raskaimpia salkkuja. Siihen me seuraavissa vaaleissa pyrimme.