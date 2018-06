Toukokuun helteet toivat janoiset asiakkaat terasseille – "Myynti on ollut ainakin tuplaten parempi kuin viime vuoden toukokuussa"

– Jos edelliseen toukokuuhun verrataan, niin nyt on mennyt erittäin hyvin koko valtakunnassa Rovaniemeltä Helsinkiin, ehkä 6–7 prosenttia paremmin. Ihmisiä on ollut paljon liikenteessä, kertoo ketjujohtaja Jan Renlund, joka luotsaa Restel-ravintolayhtiön 28 juomaravintolaa. Niihin kuuluvat muun muassa Wanha Mestari- ja Hemingway's -ravintolat.

– Tämä on meille paras toukokuu ikinä. Meillä on 175-paikkainen terassi, ja sillä on ihmisiä tasaisesti koko päivän alkuiltaan asti. Erikoisoluita menee paljon, ja lonkeron myynti on lisääntynyt. Aperol spritz -drinkki on hitti, ja sitä on saanut tehdä paljon, kertoo Telakan ravintolapäällikkö Tiina Tökkäri.