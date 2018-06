Trump–Putin-tapaamisen paikaksi on Helsingissä useita ehdokkaita, mutta poliisi tyrmää esillä olleen vantaalaisen vaihtoehdon

Vantaa ei mahdollinen

– Kaupunkiin tulee ainkin toistatuhatta toimittajaa, molemmilla on isot delegaatiot, mutta me järjestetään vuosittain paljon tätä isompia kongresseja. Kyllä me tästä tulokulmasta hyvin selvitään, toteaa Vapaavuori.



Poliisi on jo käynyt käytettävissä olevia resurssejaan läpi ja pyytää lomilla olevia poliiseja ilmoittautumaan vapaaehtoisiksi töihin. Turvajärjestelyihin tarvitaan puolustusvoimien kalustoa ja varusmiehiä.