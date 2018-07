Trumpin ja Putinin tulo sulki Helsingin kadut – kotihoidon työntekijöillä ja asiakkailla huoli: "Miten saa apua hätätilanteessa?"

Helsingissä lukuisia katuja on suljettu Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin ja Venäjän presidentti Vladimir Putinin tapaamisen johdosta. Helsingin kaupungin kotihoidon työntekijä lähihoitaja Marko kertoo asiakkaiden ja työntekijöiden tilanteesta.

Työntekijän mukaan tilanne on peloista huolimatta sujunut hienosti ainakin aamupäivän aikana. Ilmapiiri asiakkaiden kanssa on hyvä, vaikka päivän aktiviteetit on jouduttu perumaan tapaamisen vuoksi.