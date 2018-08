Tubettamisesta on tulossa valtavirtaa – videoita tekevät jo kirkko ja poliisikin

Nuorten videointiharrastuksesta on vähitellen tulossa uusi normi, kun entistä useampi aikuinen on alkanut tubettaa.

Yksi tuttu aikuistubettaja on kansanedustaja Hjallis Harkimo, joka on kanavallaan tavoittanut myös nuorta yleisöä. Omat kanavansa on nykyään niin kirkolla kuin poliisillakin. Molemmat kertovat olevansa YouTubessa siksi, että nuoret ovat siellä.