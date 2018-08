Tuhannet ihmiset ilman vettä pahimpaan helleaikaan Raisiossa – vesiputket huonossa kunnossa ympäri maata: "Korjausvelka valtava"

Raision ja Naantalin kuivattanut vesijohdon pamahtaminen on sulkenut 5500 asukkaan juomavesihanat, mutta kriisiä on korjattu vauhdilla. Vuoto on kiinni ja vesilaitos uskoo, että jo viikonloppuna elämä palaisi ennalleen. Putkisto on vielä kloorattava ja veden laatu pitää mitata ennen kuin kansalle annetaan lupa juomiseen.