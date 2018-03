Tuleeko presidenttiparin vauvan nimestä muoti-ilmiö?

Jos nimi taas on uuden tuntuinen ja harvinainen, siitä voi tulla muotinimi, arvioi nimistöntutkimuksen dosentti ja Yliopiston almanakkatoimiston johtaja Minna Saarelma-Paukkala.

Filosofian tohtori Leila Mattfolk puolestaan epäilee, että jos nimi on hyvin harvinainen, moni saattaa karttaa sitä. Heistä voi tuntua liian vahvasti siltä, että he ottaisivat mallia presidentistä.

Mattfolk kertoo, että Ruotsissa kuninkaallisten lasten nimet nousivat aiemmin muotinimiksi. Nykyään on tosin. Kuninkaalliset valitsevat lastensa kutsumanimet vapaammin, ja esimerkiksi nimen Estelle suosio jopa laski hetkeksi sen jälkeen, kun kruununprinsessa Victorian vanhin tytär sai nimen. Suomessa puolestaan Estelle on ollut nousussa.

Suomalaiset arvot vai valinnanvapaus?



– Toisaalta heillä on kielellistä vahvuutta. Rouva Jenni Haukiohan on runoilija, joten voisi kuvitella, että lapsen nimessä on jotain kaunista, suomenkielistä.