"Tulevaisuuden koulussa oppilaiden pitäisi saada opiskella kiinnostuksensa mukaisesti"

Peruskoulujen omaksuma käsitys tasa-arvosta on vanhentunut, sanoo professori Jouni Välijärvi Jyväskylän yliopistosta.

– Nykyisen peruskoulun peruskivenä on se, että opetus on kaikille sama ja yhteinen. Tämä ei meidän näkökulmasta enää riitä. Me olemme nyt hyvin erilaisessa tilanteessa kuin 70-luvulla, kun tämä rakennelma luotiin.