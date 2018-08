Tulevaisuus ei huolestuta teatterin tekijöitä: "Se palvelee ihmistä kokonaisuutena"

Alun perin pienellä porukalla toteutettu festivaali on vuosien varrella lisännyt kansainvälistä houkuttavuuttaan, ja tänäkin vuonna Teatterikesässä nähdään useampi ulkomaalainen kappale.

Tampereen teatterikesässä pitkään mukana ollut, Tampereen Työväen Teatterin johtaja, Maarit Pyökäri tietää, mikä on tapahtuman menestyksen salaisuus.

– Teatterikesä on aina onnistunut esittelemään uusia ilmiöitä teatterin saralla. Esimerkiksi vammaisteatteria esitettiin tietääkseni ensimmäisen kerran juuri Teatterikesässä.

Kännykän ruutu vai teatteri?

– Ohjelmatarjonnasta riippuen uutta yleisöä tulee myös uutta yleisöä. Pääasiallisesti kävijä on pirkanmaalainen tai teatterin työntekijä.

– Kun televisio tuli, kaikki veikkasivat, että teatteri kuolee, mutta niin ei käynyt. Nyt on kaikki mahdolliset laitteet käytössä, ja teatterikin käyttää niitä osaksi hyväkseen. Elävä vuorovaikutus on teatterissa sellainen, jonka en usko koskaan menettävän merkitystään. Teatteri on kuitenkin niin kokonaisvaltainen elämys.