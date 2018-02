Tulta ilmassa lyönyt kovan onnen lento Vaasasta Kap Verdeen myöhästyy jälleen – jo 70 matkustajaa perunut lomansa

Matkatoimisto TUI:n lennon Kap Verdeen oli määrä lähteä matkan tiistaiaamuna kello 5.50, mutta lähtöä on jouduttu viivästyttämään useita kertoja. Nyt sille on annettu jälleen uusi lähtöaika ja koneen on tarkoitus nousta ilmaan Vaasasta kello 16.30.



TUI Finlandin pr- ja viestintäpäällikkö Pauliina Pajunen kertoo, että tällä kertaa koneen myöhästymisen syynä on korvaavan lennon myöhästyminen.



– Tilanne on valitettava, mutta koneet ovat lähteneet Iso-Britanniasta kohti Vaasaa myöhässä. Siksi lennon lähtö myöhästyy jälleen.

Matkustajat on tarkoitus kuljettaa lomakohteeseen kahdella pienemmällä koneella.

Moottori liekehti ilmassa – teknistä vikaa selvitetään

Lento nousi uutisotsikoihin eilen illalla, kun Vaasasta lähteneessä koneessa havaittiin vika sen noustua ilmaan. Koneessa ollut vaasalainen Niklas Iso-Aho matkustaja kertoi MTV uutisille, että koneen noustessa ilmaan kuului voimakkaita paukahduksia.

– Kun kone nousi Vaasasta, siinä kuului muutama paukahdus ja oli kuulemma yhdestä moottorista näkynyt tulta, Iso-Aho kertoo.

Kone laskeutui takaisin Vaasan lentokentälle, jossa sen moottorin teknisen vian syytä on sittemmin tutkittu. Vian tarkkaa syytä ei vieläkään tiedetä.







70 matkustajaa on perunut matkansa lomakohteeseen



TUI:n Pajusen mukaan lennon 302 matkustajasta 70 on peruuttanut matkansa tämän päivän ja eilisen illan aikana.



Koska kyseessä on matkatoimiston viikon mittainen valmismatka, sen voi peruuttaa, kun lento on yli 30 tuntia myöhässä. Tähän mennessä myöhästystä on siis kertynyt 33 tuntia.



Vastaavasti viikon matkasta maksetaan hyvitystä asiakkaalle, kun lomakohteeseen saavutaan perille kahdeksan tuntia sovitusta aikataulusta jäljessä.



– Nämä ovat aina poikkeustapauksia ja koska kyseessä on viikon matka ja myöhästyminen on näin pitkä, on ymmärrettävää, että osa tekee uusia lomasuunnitelmia, Pajunen kommentoi.