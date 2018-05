Tulvatilanne kriittinen Tornionjoella ja Ounasjoella – loppuviikkoon uusia sateita

Kittilän Ounasjoen tulvatilanne on myös edelleen kriittinen, ja evakuointitarvetta on määrä harkita tänään illalla, yhdessä Lapin ely-keskuksen, tulvakeskuksen ja pelastuslaitoksen kanssa. Vedenkorkeuden nousu on hidastunut, ja oletus on nyt, että vedenpinta kääntyy alkuviikosta laskuun.