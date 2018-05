Tulvavedet nousevat yhä Kittilässä – evakuointiriski ei vielä täysin väistynyt

Kunta on valmistautunut evakuoimaan Pääskylänniemen alueen palvelutalot ja rivitalot, mutta toistaiseksi sille ei ole ollut tarvetta.

– Sama riski edelleen on. Veden nousu on nyt maltillisempaa, ja yläjuoksulla vesi on osassa paikkaa lähtenyt laskuun, kertoo palopäällikkö Jorma Ojala Lapin pelastuslaitoksesta.