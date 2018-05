Tulvavedet uhkaavat Juhanin kotiterassia Torniossa: "Tuli tieto, että 36 tuntia on aikaa…"

– Tuli tieto että 36 tuntia on aikaa ennen kuin kaupungin tulvavalli pettää. Siinähän tuli meikäläiselle paniikki, että hetkinen… Tässähän täytyy jotakin tehdä, kertoo Juhani "Jussi" Hammari.

Hänen perheensä talo, joka on rakennettu alun perin 1950-luvulla, sijaitsee aivan rannan tuntumassa. Rannan saunarakennus on jo veden keskellä uhkaavasti, talo on turvallisesti moreenivallin takana.