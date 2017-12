Tunnistatko? Presidenttiehdokkaiden harvinaiset nuoruuskuvat – nämä he valitsivat elämänsä kuviksi

Pekka Haavisto

– En käynyt erillisessä ylioppilaskuvassa. Tässä kuvassa on oman luokkani porukkaa lakkiaispäivänä pihallamme (itse vaaleassa takissa). Koulu oli päättynyt, mutta meitä ahdisti maailma, joka oli edessämme – saasteiden ja ydinsodan uhan malli. Olimme päättäneet, että teemme jotakin asioiden muuttamiseksi.

Työ on vienyt Haaviston monille maailman konfliktialueille. Hänen elämänsä kuva on otettu elokuussa 2006 Darfurin Jabel Marrassa. Ympärillä käytiin taisteluja Sudanin hallituksen ja Sudan Liberation Movement -välisen sissiliikkeen kesken.

Sauli Niinistö

Presidentti Sauli Niinistö sai ylioppilaslakin vuonna 1967 Salon yhteislyseosta. Niinistö on haastatteluissa kertonut, ettei opiskelu ennen yliopistoa juurikaan kiinnostanut.

Nils Torvalds

Torvaldsin elämän kuva on niin ikään otettu Tunhamnissa.

Matti Vanhanen

Vanhasen mukaan jokainen hetki on merkityksellinen.

– Takanani on turvallinen lapsuus kotona, omien lasten syntymä ja kasvu, työelämään lähtö ja mielekäs työ.

– Mutta tärkeää on jokainen hetki tässä ja nyt. Kuva on tuorein, joulukuussa minusta otettu, pitkän päivän jälkeen kotona sohvalla kirjan ääressä. Huomenna jokin toinen hetki on päivän kohokohta. Nauttikaamme niistä. Ei puhuta vain menneistä hyvistä ajoista vaan hyvistä tulevista ajoista.