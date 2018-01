Tuomitut ovat maksaneet rikosuhrimaksuja nyt yli vuoden – tulot jääneet miljoonan hallituksen arvioista

Rikosuhrimaksu on ollut käytössä vuoden 2016 joulukuuta lähtien. Maksu määrätään maksettavaksi henkilöille, jolle määrätään rangaistus sellaisesta rikoksesta, josta voi saada vankeusrangaistuksen. Maksun suuruus on 40 euroa, jos teosta säädetty ankarin rangaistus on enintään kuusi kuukautta vankeutta, sitä suuremmista on maksettava 80 euroa.