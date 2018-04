Tuore ennuste julki: Vappuaattona lämmintä, sitten kylmenee – toukokuu alkaa tavanomaista viileämpänä

– Kylmä ja räntäsateinen vappu on tällä hetkellä epätodennäköisin skenaario.

Mäntykannaksen mukaan Turkin ja Kreikan suunnalta yrittää nousta lämmintä ilmaa, mutta vielä on epävarmaa, mihin saakka se yltää. Vappuaatto näyttää lämpimältä.

– Vappuaatto on lämmin, ja etelässä lämpötila voi nousta jopa +15 asteeseen. Keski-Suomessa lämpötila on +10 asteen paikkeilla, pohjoisessa on sitten viileämpää.