Tuore HS-gallup: Demarit taas puoluekyselyn johdossa - Antti Rinne: "Kuulostaa kivalta"

Kärkikolmikko on muuten tuttu. SDP ykkösenä 22,1 prosentin kannatuksella. Kokoomus toisena 20,2 prosentilla ja alamäessä yhä oleva keskusta, jota äänestäisi 15,3 prosenttia vastaajista, jos eduskuntavaalit pidettäisiin nyt. Huomioitavaa on, että kokoomuksen kannatus on hieman noussut ja demareiden ja kokoomuksen ero mahtuu virhemarginaalin sisään.