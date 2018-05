Tupakantumpit ja piknikin eväät päätyvät roskiksi Itämereen

Joista meriin päätyvät muoviroskat ovat keskeinen ympäristöongelma. Muovin määrä merissä lisääntyy useilla miljoonilla tonneilla vuodessa. Itämerenkin roskista muovia on paikoin jopa 90 prosenttia, arvioi Suomen ympäristökeskus (Syke).

Vainion mukaan meriin kulkeutuvan muovin määriä ja reittejä on Suomessa tutkittu suhteellisen vähän aikaa.

– Ehkä on ajateltu, että ongelma on muissa maissa, ei meillä, koska meillä on hyvä jätehuolto, hän sanoo.