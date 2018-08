Tupakointia rajoitettu rajusti Sörkan vankilassa: Vangit pääsevät tupakoimaan kolmesti päivässä – kerralla saa polttaa kaksi savuketta

– Kukaan ei saa enää polttaa vankilan sisätiloissa, se on muuttunut, kertoo vankilan apulaisjohtaja Tero Uuranmäki MTV Uutisille uudistuksesta.

Savukkeiden määrää rajoitettu



Koska vankien liikkumista on rajoitettu, pitää vankilan järjestää tupakointimahdollisuus erikseen. Nyt vangit pääsevät ulos tupakoimaan kolme kertaa päivässä, jona jokaisena saa polttaa kaksi savuketta.

Savukkeiden määrää on rajoitettu, jotta savukkeet eivät leviäisi selliosastoille. Vankeja ei ole mahdollista tarkistaa jokaisen ulkoilun päätteeksi.

Valitettu oikeusasiamiehelle



Joukko vankeja on jo tehnyt uudistuksesta eduskunnan oikeusasiamiehelle kantelun, johon vankila tulee vastaamaan kuun loppuun mennessä.

– Toki on ymmärrettävää, että kaikki eivät tykkää, Uuranmäki toteaa.

– Moni on lopettanut tupakoinnin, ja moni miettinyt, että nyt olisi hyvä lopettaa, Uuranmäki kertoo.

Nikotiinipurukumia halvemmalla?



Sähkösavukkeisiin vankien ei ole mahdollista siirtyä, koska niiden tarkastettavuus vankilaan tuodessa on käytännössä mahdotonta. Esimerkiksi sen sisältämän nesteen todellista koostumusta on hankala selvittää.

Maailmalla monia savuttomia vankiloita

Helsingin vankila on tässä vaiheessa Suomen ainoa vankila, jossa sisätiloissa ei saa tupakoida. Rikosseuraamuslaitoksesta on kuitenkin tarkoitus tulla savuton vuonna 2020, jolloin muidenkin vankiloiden on luultavasti viimeistään muutettava käytäntöjään.