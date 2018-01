Turistien erikoiset ratkaisut liikenteessä ihmetyttävät Lapissa – hengenvaarallinen tapa on tullut poliisille tutuksi

– Saattaa olla useitakin päivässä, että ulkomaalainen on penkassa. Isoin ongelma on, ettei osata ajaa meidän talvisissa olosuhteissamme. Ulosajoja tapahtuu oudoissa paikoissa, missä paikalliset eivät aja koskaan ulos, taustoittaa MTV Uutisille ylikonstaapeli Pasi Vartioniemi Rovaniemen poliisin liikenneryhmästä.

Osa turisteista on liian uteliaita jatkamaan autolla eteenpäin, vaikka ajoväylä loppuisi. Useamman kerran talvessa poliisi saa selvitettäväkseen tapauksen, jossa auto on juuttunut hankeen keskelle hiihtolatua tai moottorikelkkareittiä.

Porointoilu saa auton seis vaikka keskelle tietä

Joskus Lapin luonto tarjoaa eteensä niin eksoottisia näkymiä, että auton kuljettajalta unohtuvat kaikki perusasiat liikenneturvallisuudesta. Auto voi jäädä valokuvan ottamisen ajaksi vaikka keskelle tietä tai pimeällä vaarallisen mutkan taakse, kun on pakko saada valokuva revontulista tai poroista.

– Meillä on hälytystehtäviä, että auto ajaa keskellä tietä neljääkymppiä kahdeksankympin alueella. Kun poliisi on mennyt pysäyttämään, niin kaikki ikkunat on olleet ihan ummessa ja pienet reiät tuulilasissa, yrittävät siitä tiirailla, Vartioniemi Rovaniemen poliisista kertaa.