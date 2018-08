Turkulainen apteekki markkinoi lääkekannabista luvatta

Fimean mukaan Turun 8. Linnan apteekki on lähettänyt aiemmin valmistetta ostaneille sähköpostitse esimerkiksi hintatietoja.

Myyntiluvattomien lääkevalmisteiden markkinointi on kielletty. Jos apteekki jatkaa toimintaansa, Fimea uhkaa sitä sakolla.

Valmistetta on voinut ostaa potilaskohtaisella erityisluvalla, jolloin määräävä lääkäri on katsonut, että valmisteesta on enemmän hyötyä kuin haittaa.