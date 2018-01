Länsimetro kulkee jälleen – liikenne pysähtyi turvalaitevian vuoksi

43 s

Uutisjutut: Ulkomaat

Sään ääri-ilmiöt yleistyvät: Hurrikaanit tulleet kalliiksi ja Saharassa sataa lunta

Atlantilta puhaltava kylmä ilmavirtaus on tuonut Saharan aavikolle harvinaisen lumipeitteen. Lunta on saatu muun muassa Länsi-Algeriassa ja Marokossa. Lumi on yleisempää viereisillä Atlas-vuorilla, mutta itse aavikolla näky on harvinainen.