Turvapaikanhakijan pitkään odottama työpaikka osoittautui täydeksi riistoksi – "Jos haluat tehdä töitä Suomessa, tämä on sitä työtä"

Into ei laantunut

Työnhaun into ei kuitenkaan päättynyt yhteen alamäkeen, sillä töihin oli päästävä. Omarin turvapaikkahakemus oli jo kertaalleen hylätty, joten mies päätti hakea työperäistä oleskelulupaa, jota myös sisäministeri Päivi Risikko on suositellut turvapaikanhakijoille.

Työsopimus silmälumetta

– Hän sanoi, ettei se ole hänen ongelmansa: jos haluat työskennellä Suomessa, tämä on sitä työtä.

"Se oli shokki"

– Tullessani Suomeen tiesin tulevani eurooppalaiseen maahan, jossa asiat ovat kunnossa. Tämä kaikki on ollut minulle shokki, sillä en olisi koskaan voinut kuvitella näkeväni tällaista toimintaa Suomessa, Omar toteaa mietteliäänä.

Mies kertoo MTV Uutisille, ettei hän ei ole ainoa turvapaikanhakija, joka on joutunut kaltoinkohdelluksi työmarkkinoilla.

– En voi kertoa niistä, koska joudun muuten ongelmiin. Tiedän ihmisiä, jotka työskentelevät näin. Työsopimuksessa oleva palkka ei ole sama kuin he todellisuudessa saavat.

Omar on yrittänyt etsiä töitä Suomesta aktiivisesti puolen vuoden ajan. Vielä ei ole kuitenkaan tärpännyt.

"Toivon, että sen voisi muuttaa Suomessa"

– Toivon todella, että tämän asian voisi muuttaa Suomessa. Kuten kerroin, on paljon ihmisiä jotka tekevät töitä pimeästi. Se on todella huono asia Suomelle ja turvapaikanhakijalle itselleen.

Omar arvelee, että pimeä työ voi tuntua ainoalta vaihtoehdolta tilanteessa, jossa epätoivo tulevasta on suuri eikä rehellistäkään työtä ole tarjolla.

"Toki se on pettymys"

Yksi turvapaikanhakijoiden työllistämistä tukevista tahoista on Suomessa toimiva Startup Refugees. Verkoston Pohjois-Suomen koordinaattori Matleena Aarikallio kertoo MTV:lle tietävänsä tapauksen, jossa Omarille yritettiin tarjota kieroa työsopimusta, jossa palkka olisi ollut eri kuin mitä luvattiin.

– Tiedän kyllä tapauksen, josta hän puhuu. Haluaisin kuitenkin uskoa, että tällaiset tapaukset ovat marginaalisia. Toki on hyvä, että nämä tulevat ilmi, Aarikallio toteaa.

– Toki jos turvapaikanhakijalle tällaista tapahtuu, on se valtava pettymys. Jokainen työmahdollisuus ja paikka mitä saadaan, sinne mennään todella suurella innolla, koordinaattori jatkaa.

Yhdistys auttaa työllistymisessä

Startup Refugees -verkoston tavoitteena on tarjota työllistymistä edistäviä palveluita turvapaikanhakijoille sekä tuoda esille tietoisuutta turvapaikanhakijoiden työllistämiseksi, kertoo Aarikallio.

– Yritykset ovat kiinnostuneita palkkaamaan turvapaikanhakijoita, mutta vielä on hieman huolta ja tietämättömyyttä asiaan liittyen. Pyrimme lisäämään tietoa muun muassa turvapaikanhakijoiden palkkaamisesta. Osa työnantajista esimerkiksi luulee, että palkka täytyisi maksaa esimerkiksi käteisellä, vaikka sen voi maksaa ihan tilinumerolla.

Toivo ei hiivu

Omar on asunut Suomessa syksystä 2015 lähtien. Viimeiset puolitoista vuotta hän on asunut kotimajoituksessa oululaisen perheen luona. Työllistyminen on kuitenkin vaikeaa.