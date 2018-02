Turvapaikanhakijoiden valistaja Peppi Pelkonen tsemppaa nyt Etelä-Sudanin naispoliiseja – Kosovossa hän tutki sodassa raiskattujen karmeita kohtaloja

Pelkonen on palvellut kolme vuotta myös Kosovossa, missä hän keskittyi sotaraiskausten tutkintaan ja sodassa raiskattujen naisten aseman parantamiseen. Suomessa hänet muistetaan parhaiten turvapaikanhakijoiden valistajana.

MTV Uutiset kertoi aiemmin tässä kuussa, että Suomi on siviilikriisinhallinnan suurvalta EU:ssa. Yksi näissä tehtävissä toimiva suomalainen on espoolainen poliisi Nina "Peppi" Pelkonen, joka on parhaillaan päättämässä komennustaan Etelä-Sudanissa.