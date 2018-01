Tutkija ihmettelee: Miksi Suomessa ei järjestetä valtakunnallista sisällissodan muistotapahtumaa? "Vastuun pakoilua"

– 15.5. Sisällissota päättyy, eduskunta kokoontuu, ainoana sosiaalidemokraattina paikalla on Matti Paasivuori, vankileireillä yli 80 000 punaista.

– 16.3.–6.4. Tampereen taistelu. Se on yhä Pohjoismaiden suurin asutuskeskustaistelu.

Verkkosivut keräävät tietoa tapahtumista



Valtioneuvoston kanslialla on sisällissodan muistamista varten erityinen Muistovuosi-hanke, johon liittyvät ensi viikolla avattavat muistovuosi-verkkosivut.

Vaikka sisällissota on historialliselta merkitykseltään suuri ja pitkävaikutteinen, kannattaa Timosen mukaan huomata, että sen muistamisessa on Suomen sisällä hyvin suuria alueellisia eroja.

– On alueita, joissa muisto on hyvin voimakas ja läsnä ja on alueita, joissa se ei enää oikeastaan herätä kovin voimakkaita tunteita, eikä siitä olla kovin kiinnostuneita, Timonen sanoo.