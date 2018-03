Tutkija perussuomalaisten jäsentungusta: Viime kesän tapahtumat näkyvät nyt

– Perussuomalaiset on kovin nousija. Puolue on selkeästi kasvattanut kannatustaan, missä varmasti näkyvät viime kesän tapahtumat. Keskustan jäsenmäärässä on nähtävissä hieman suurempi pudotus. Johtuuko tämä tilastojen ”siivoamisesta” vai mistä, en osaa arvioida. Heikentynyt kannatus tuskin näkyy näin suurena pudotuksena, arvioi erikoistutkija, yliopistonlehtori Jenni Karimäki eduskuntatutkimuksen keskuksesta.