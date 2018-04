Tutkijat ihmeissään: Suomalaiset syövät enemmän kasviksia, mutta lihovat silti – 10 vuoden kuluttua jo joka kolmas on lihava

Helsingin yliopiston professori Mikael Fogelholmin mukaan Suomi on lihavuustilastoissa keskivertoa sekä maailmanlaajuisesti että Euroopan tasolla.

Tuoreen tutkimustuloksen mukaan suomalaisten lihavuus on lisääntynyt ja ennusteiden mukaan kymmenen vuoden kuluttua noin joka kolmas on lihava. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL julkaisi tutkimuksen viime viikolla.

– Lihavuudesta on oletettavissa selkeitä terveyshaittoja. Ylipaino rasittaa sydäntä ja verenkiertoa sekä nostaa verenpainetta. Se voi myös vaikeuttaa nukkumista, jolla on omat seurauksensa. Huonot yöunet voivat johtaa siihen, että syödään huonommin eikä jakseta liikkua, THL:n tutkimusprofessori Timo Partonen luonnehtii.

"Olemme ikään kuin koko päivän syömässä"

Tutkijat ja asiantuntijat eivät kuitenkaan pysty osoittamaan yhtä syytä, joka saisi suomalaiset erityisesti lihomaan. Kyseessä on monen tekijän summa. Professori Mikael Fogelholm Helsingin yliopistosta kommentoi Huomenta Suomessa, että hänen arvionsa mukaan lihavuuteen vaikuttaa ainakin kaksi asiaa.

– Elämäntyylimme on muuttunut passiivisemmaksi. Tämä ei tarkoita sitä, etteivätkö suomalaiset harrastaisi liikuntaa, mutta päivän muuna aikana energiankulutus on pienentynyt. Lisäksi tapamme ostaa ja syödä ruokaa on muuttunut totaalisesti 60-luvulta alkaen, Fogelholm pohtii.