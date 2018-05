Tutkijat varoittavat: Maailman ruoantuotanto vaarassa – miljoonia ihmisiä pakolaisiksi

Tällä voi olla dramaattiset seuraukset esimerkiksi maailman ruuantuotannolle. Maapallon kasvavaa väestöä ei enää pystytä ruokkimaan ja seurauksena on miljoonien ihmisten päätyminen pakolaisiksi.

Luonnon monimuotoisuus hupenee huolestuttavaa vauhtia: kolmasosa Euroopan linnuista on kadonnut, pölyttäjien määrä on romahtanut, lajeja kuolee sukupuuttoon kiihtyvällä vauhdilla.

– Globaalilla tasolla se huomataan siitä, että on ongelmia esimerkiksi tuottaa ruokaa se määrä, mikä aikaisemmin on tuotettu, sanoo Jyväskylän yliopiston ekologian professori Janne Kotiaho, yksi 1 300 tutkijasta, jotka olivat mukana tekemässä arviota luonnon monimuotoisuuden tilasta.

Suomeen saattaa tulla miljoona pakolaista

Yli kolmasosa maapallon pinta-alasta on maatalouden käytössä. Tutkijoiden mukaan vuoteen 2050 mennessä maailman kuivimmilla alueilla ruuantuotantokyky laskee jopa puoleen nykyisestä.

– Nyt kun me heikennetään elinympäristöjä globaalilla tasolla, niin yhdessä ilmastonmuutoksen kanssa on arvioitu, että 50-700 miljoonaa pakolaista lähtee kuivimmilta alueilta liikkeelle. Jos ajatellaan, että siitä 50 miljoonaa tulee Eurooppaan, kahden vuoden takaisen pulssin perusteella laskettuna Suomeen saattaa tulla miljoona pakolaista, laskee Kotiaho.

Soiden monimuotoisuus on Suomessa heikentynyt muun muassa ojitusten takia.

Suomessa soiden tilanne huono

Meillä Suomessa luonnon tila on vielä hyvä verrattuna moneen muuhun maahan, mutta täälläkin monien elinympäristöjen tila on heikentynyt.

– Kyllä meillä tällä hetkellä soiden osalta tilanne on se, että kun on ojitettu yli puolet kaikista soista, niin kyllä soilla menee nyt tosi huonosti. Metsissäkään ei tosin mene yhtään paremmin. Meillä metsätalous on aiheuttanut luonnon monimuotoisuuden katoa, huomauttaa Kotiaho.