Tutkimus: Suomalaisia yhdistää useampi tekijä kuin erottaa – maakuntaidentiteetit vahvistumassa

Vastakkainasettelu huoletti



Suomen Kulttuurirahaston yliasiamiehen Antti Arjavan mukaan ajatus tutkimuksen tekemiseen lähti viime vuosien huolestuttavasta suuntauksesta.



– Tällä hetkellä yhteiskunnallisessa keskustelussa on tärkeämpää määritellä se, kuka vastapuoli on ja mihin ryhmään hän kuuluu, kuin se, mitä mieltä hän oikeasti on ja miksi, Arjava sanoi.



– Päätimme selvittää, onko Suomi jakautunut sillä lailla kuin julkisuuden huutelusta voisi päätellä.



Tutkimuksen kolme seuraavaa osaa julkaistaan tämän vuoden aikana.