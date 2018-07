Tutkintakonkari varoittaa Suomessa kytevästä ilmiöstä, joka voi räjähtää käsiin – "Sillä, joka putoaa kelkasta, ei ole mitään menetettävää"

Onnettomuustutkintakeskuksen johtaja on perehtynyt uransa aikana monenlaisiin vaaratilanteisiin, rikoksiin ja turmiin. Johtaja Veli-Pekka Nurmi selvittää työkseen, mitä on tapahtunut, jotta vastaava voitaisiin estää. Hän on huolissaan ilmiöstä, joka voi aiheuttaa yhteiskunnassa uhkaa.