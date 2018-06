Tykkylumi ja helleaalto rakensivat tuhohyönteisille paratiisin Suomen metsiin – rajan yli pukkaa uutta jäärää ja nunnaa

– Tappava yhdistelmä, jos tämä olisi osunut Etelä-Suomeen. Tykkytuhojen painopiste on Keski- ja Itä-Suomessa ja siellä kirjanpainajan esiintyminen on onneksi vielä vähäisempää, arvioi Luonnonvarakeskuksen erikoistutkija Heli Viiri .

Epidemiaa pelätään



Tilanne on kuitenkin kokonaisuutena erittäin huolestuttava myös etelämpänä. Esimerkiksi kuusia tuhoava kirjanpainajakanta on nyt voimissaan laajoilla alueilla. Hyvien sääolojen ansiosta vaarana on, että tuholainen ehtii kasvattaa tänä kesänä toisenkin hyönteissukupolven.