Tykkylumihässäkästä napsahtamassa jättilasku verkkoyhtiölle – "Korjaaminen on vaikeaa ja tulee kalliiksi"

– Tuolloin (1960–70-luvulla) ajatusmalli on ollut, että materiaali on kallista ja työvoima halpaa. Niinpä linjoja on vedetty viivoitinta hyväksi käyttäen metsien halki. Niillä alueilla ei välttämättä ole edes metsäautoteitä, joten korjaaminen on vaikeaa ja tulee kalliiksi, toimitusjohtaja Heikki Juntunen kertoo.