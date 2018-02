Työministeri Lindströmin kolumni: Nollatuntisopimukset reiluiksi sekä työntekijälle että työnantajalle – nyt toinen sitoutuu, toinen ei

Esityksellä on myös oma liittymäkohtansa aktiivimalliin. Reilujen pelisääntöjen säätäminen nollatuntisopimusten käyttöön oli nimittäin yksi kohta niin sanottua kymmenen kohdan työllisyyslistaa, jota hallitus on sopinut yhtenä kokonaisuutena edistävänsä ja jonka yhtenä osana myös aktiivimalli on.