Työntekijät: Potilaiden turvallisuus Helsingin Lastenklinikalla vaarantunut

Henkilökunnan mukaan tehohoitoa tarvitsevia lapsia on laitettu muille osastoille, koska teho-osasto on ollut ruuhkautunut. Muun muassa tällaisista ongelmista STT:lle kertoo neljä lähdettä.

Ongelmien taustalla on haastateltavien mukaan henkilöstöpula ja erityisesti kokeneiden hoitajien puute. Asiasta on järjestetty klinikalla useita kriisikokouksia, lähteet kertovat. Resurssipulasta kertoo STT:lle seitsemän lähdettä.

– On käynyt niin, että potilas menee siellä (ei-teho-osastolla) huomattavan paljon huonompaan kuntoon ja sitten viedään todella hätäisesti teholle muutaman tunnin päästä, yksi lähde kertoo.

Toinen lähde sanoo, että lääkäri on voinut todeta tehohoidon olevan tarpeen, mutta lapsi on silti jäänyt toiselle osastolle.

– Teho-osastolle pääsee turhan myöhään, jolloin lapsi on jo todella huonossa kunnossa. Siihen, että teho ei vedä, vastaukseksi sanotaan usein resurssipula. Sitten lääkehoito viivästyy ja lapsi menee kipeämpään kuntoon. Tällaista on kuukausittain, lähde sanoo.

STT ei kerro haastateltujen työntekijöiden nimiä, sillä se voisi aiheuttaa heille ongelmia työelämässä. He ovat kertoneet ongelmista toisistaan riippumatta. Kaksi työntekijää kieltäytyi haastattelusta seurausten pelossa.

"Jos tehohoitoa tarvitaan, tehohoito kyllä järjestetään"



Toimialajohtaja Petäjän mukaan teho-osaston täyttyminen on tavallista.

– Se, että teho-osastolle tarjotaan enemmän potilaita kuin mitä pystytään ottamaan, on kaikkien sairaaloiden arkea.

Jos kuitenkin teho-osasto on ollut täynnä, lapsi voidaan Mäenpään mukaan siirtää esimerkiksi toiselle osastolle tehovalvontaan.

Yksi STT:lle puhunut työntekijä sanoo, että myös tehovalvonnan järjestäminen toisella osastolla on usein aliresursoitua.

– Henkilökunta on esimerkiksi laskettu neljälle valvontapotilaalle ja 15 vuodepotilaalle. Useasti osastolla on jopa 10 valvontapotilasta, mutta resurssimäärä pysyy samana.

Lapset saattaneet olla vielä iltapäivällä ilman aamupalaa



Henkilöstöpulasta on STT:n tietojen mukaan kärsitty teho-osaston lisäksi ainakin osalla klinikan muista osastoista. Työntekijät kertovat tilanteista, joissa potilaiden turvallisuus on ollut vaakalaudalla.

Pulaa on henkilökunnan mukaan paitsi käsipareista myös osaamisesta.

– Hengitysvaikeuksien takia klinikalla oleva pieni potilas on mennyt huonompaan kuntoon, kun hoitaja ei ole pystynyt arvioimaan, kuinka tiuhaan pitää antaa lääkettä. Kokenut hoitaja on mennyt huoneeseen ja nähnyt heti silmällä, että lapsi on todella huonossa kunnossa, yksi lähteistä kertoo.