Työtaistelu kuohuttaa myös yrittäjiä: ehdotuksia tullut jopa työllistämisen lopettamista – "Hyvin vähän on sellaista palautetta, että pitäisi antaa periksi"

– Nyt totesimme, että tilanne on mennyt eteenpäin sillä tavalla, että asia on syytä ottaa esille, Pentikäinen toteaa Kauppalehdelle.

– On täysin perusteltua ymmärtää se hämmennys tai suuttumus siitä, että ensiksi yritys kerää rahat ay-liikkeen jäseniltä, tilittää ne ammattiliitoille, ja seuraavana päivänä on lakkovahti portilla.

– Asiaan täytyy saada joku ratkaisu ennemmin tai myöhemmin. Varmasti se jossakin vaiheessa löytyy. Tämän hetken valossa on todennäköistä, että eduskunta aikanaan hyväksyy lakimuutoksen. Sitten tilanne rauhoittuu. Siihen asti on tällainen taistelutilanne. Kun kerran on tällainen taistelutilanne, on ihan luontevaa, että on myöskin jotain vastavetoja pöydällä.