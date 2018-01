Tyttöystäväänsä Antti Tuiskun keikalla kosinut Pyry, 23, on ollut kateissa kohta kaksi kuukautta

Viimeinen varma havainto miehestä on tehty 15. marraskuuta noin kello 00.25, jolloin hän poistui Apteekkari-ravintolasta.

– Hän poistui kaverinsa kanssa ravintolasta samaan aikaan, mutta he lähtivät eri suuntiin, tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Veli Pallonen Itä-Suomen poliisista kertoo MTV Uutisille.

Pallonen sanoo, että poliisi on saanut "jonkin verran" vihjeitä kadonneesta.

– Vihjeitä on tarkistettu, mutta ne eivät ole tuoneet ratkaisua kadonneen kohtaloon.

Kosi tyttöystäväänsä Antti Tuiskun konsertissa

– Vaikka onhan se vähän erikoista, että on noin kauan kateissa. On kuitenkin monta vaihtoehtoa, minne sieltä ravintolasta on voinut poistua.