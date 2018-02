Ugandassa kuollut suomalaismies markkinoi maassa Patrian aseita – miksi matkalla ollut ex-ministeri Suvi Lindén vaikenee?

– Hän on kysynyt, voiko ottaa Patrian esitteitä mukaan ja tunnustella, voisiko Ugandassa on jotain Patrialle soveltuvia hankkeita. Hän on saanut muun muassa Patrian AMV-esitteitä matkaan. Sinänsä meidän materiaali on julkista ja kenen tahansa saatavilla, Selonen sanoo MTV Uutisille.