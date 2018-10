Ulkomailla rötöstelevälle on lottovoitto syntyä lievempien rangaistusten Suomeen – näin järjestelmäeroilla yritetään myös pelata

Siirto voi olla suomalaiselle lottovoitto, sillä Suomessa on kansainvälisesti verrattuna lievät rangaistukset ja rangaistukset muutetaan vastaamaan Suomen järjestelmää.

– Jos ulkomailla annettu tuomio on pitkä, Rikosseuraamuslaitos vie asian käräjäoikeudelle ja käräjäoikeus tekee päätöksen siitä, paljonko tämä rangaistus olisi Suomessa, oikeusministeriön kriminaalipoliittisen osaston ylijohtaja Arto Kujala kertoo.

Järjestelmäkikkailijoita on jätetty ottamatta vastaan



– Jos lähettävä maa arvioi, että rangaistusta mukautetaan liikaa, on mahdollista, että siirtoa ei hyväksytä, jolloin siirtokaan ei toteudu. Jos esimerkiksi USA:ssa on saanut 50 vuoden tuomion ja Suomessa saisi kymmenen vuoden tuomion ja vapautuu ensikertalaisena puolella, voi maa päättää, ettei luovuta vankia, Kujala sanoo.

Suomessa on huomattu, että järjestelmäeroilla yritetään myös pelata. Kujalan mukaan hyvin harvoin on sattunut tapauksia, joissa Suomen kansalainen on pyytänyt siirtoa Suomeen, vaikka hän ei ole koskaan asunut Suomessa eikä hänellä ei ole mitään siteitä Suomeen.